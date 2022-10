Красавица се самоуби след огромен скандал

Бившата американска състезателка по фигурно пързаляне Бриджит Намиотка се е самоубила на 32-годишна възраст. Новината беше съобщена от нейните родители в интервюто им за „USA Today“.

“Бриджит стана жертва на своите дългогодишни страдания и пристрастеност към лекарства в резултат на получената травма след изнасилването. Тя беше прекрасно дете и отличен спортист. Тя не успя да се възстанови психически. Надяваме се, че нейният случай ще привлече внимание върху ужасния ефект на сексуалното посегателство върху жертвите“, заяви семейство Намиотка.

John Coughlin sexually abused me before he killed himself: Bridget Namiotka https://t.co/ANyBFuvGH0 pic.twitter.com/XuDVi3YeBM