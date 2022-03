Осмяха маркова рокля на Виктория Бекъм

Рокля от новата колекция на Виктория Бекъм стана обект на шеги в мрежата заради необичайните цветове. Вестник „Дейли мейл” обърна внимание на съответната история, пише DarikNews.

Както е посочено на сайта на компанията, представената бяла рокля е изработена от копринен сатен, който придава на дрехата лъскав блясък. Освен това, продуктът е декориран с дантела, а предната му част е украсена с щампа в цвят праскова. Отбелязва се, че цената е 1390 паунда.

„Колекцията пролет/лято 2022 напомня както за спокойна атмосфера от 90-те, така и за неусложнената елегантност на европейско лятно бягство“, гласи описанието на продукта.

Потребителите обаче не оцениха дизайна на тоалета, създаден от съпругата на футболиста Дейвид Бекъм. Те се подиграха на продукта и сравниха роклята с нощница, изцапана от голямо петно на предницата: „Изглежда като, че отпред на нощницата е разлята супа“, „Неочаквана среща с „легнал полицай” не е за препоръчване с пиенето на кафе зад волана”, „Когато те прегърна мръсно дете“.

Виктория Бекъм още не е отговорила на потребителите.

