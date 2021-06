Направиха LEGO копие на Виктория от Евровизия

Евровизия 2021 може и да излъчи вече своя победител в лицето на Maneskin от Италия. Песенният конкурс обаче все още продължава, този път – под формата на игра. Това стана ясно, след като от LEGO пресъздадоха вече състоялия се финал на музикалното състезание.

В малко над 8-минутно видео своеобразните кукли дефилират пред погледа на зрителите. Представени са участниците от всички държави, които бяха класирани на големия финал, пише "Монитор".

Така, пред меломаните се появи и LEGO копие на българската певица Виктория Георгиева.

Тя бе облечена в запомнящия се син костюм, като червената й коса също бе пресъздадена. Освен да се „поклони“ веднъж пред зрителите, тя се качи и на специално построената от конструктора сцена. За целта от компанията за играчки са се постарали да измайсторят и специалната платформа, от която Георгиева изпя Growing Up Is Getting Old.

0









Копирано