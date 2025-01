Американски рапър стреля с пистолет по време на интервю

Американският рапър Тулоу (2 Low) стреля с пистолет по време на интервю в YouTube предаване.

Всъщност, на видео се вижда как той произвежда изстрела без да иска – бъркайки в джоба на дънките си.

„Кой е застрелян?”, пита водещият на програмата.

За щастие, при инцидента нямало пострадали.

Texas Rapper known as 2 Low accidentally fires his gun while reaching his hand in his pocket during an interview pic.twitter.com/RplFQJbFgL