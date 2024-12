Звезди от шоубизнеса поздравиха Селена Гомес за годежа ѝ

© Getty images (архив)

Множество световни звезди поздравиха Селена Гомес за годежа ѝ с музикалния продуцент Бени Бланко, съобщи Би Би Си.

По-рано днес актрисата и певица публикува снимка на своя голям годежен пръстен в Инстаграм, където написа „завинаги от днес“. Двойката потвърди връзката си през миналата година.

Селена Гомес се сгоди

Сред световните звезди, които поздравиха Гомес за щастливото събитие, са Тейлър Суифт, Карди Би, Гуинет Полтроу, Дженифър Анистън, Суки Уотърхаус и други.

„Хей, почакайте. Това е моята съпруга“, пошегува се Бланко под публикацията, а Суифт му отговори многозначително „Да, а аз ще хвана букета“.

Селена Гомес, която със своите 423 милиона последователи е най-следваната жена в Инстаграм, публикува в социалната мрежа и видео, в което показва пръстена си. Тя сподели и снимка, на която Бланко я прегръща и целува.

Номинираната два пъти за „Грами“ Гомес и продуцентът Бланко си сътрудничиха за песните I Can't Get Enough през 2019 г. и Single Soon през 2023 г., преди да обявят, че са заедно.

Изпълнителката на Come & Get It преди това бе във връзка с колегата си Джъстин Бийбър. През 2017 г. Гомес се срещаше и с певеца The Weeknd.

Тази година певицата се присъедини към клуба на знаменитостите милиардери, натрупвайки състояние, според Bloomberg, от 1,3 млрд. щатски долара – идващи основно от нейната козметична марка Rare Beauty.

В понеделник Селена Гомес получи две номинации за „Златен глобус“ – едната в категорията за най-добра поддържаща актриса за ролята ѝ в мюзикъла „Емилия Перес“, а другата – за най-добра актриса в телевизионен сериал, мюзикъл или комедия, за ролята й в „Само убийства в сградата“, припомни Би Би Си, цитирана от БТА.

