Съпруга хвана мъжа си в изневяра, спретна му жестоко отмъщение

Ядосана съпруга взе нещата в свои ръце, за да унижи изневеряващия си съпруг. Инцидентът, станал популярен в социалните мрежи, се е случил в търговския център в Ню Йорк, където съпругът е бил публично унижен, като е бил накаран да се разхожда с табела, разкриваща, че е изневерил на жена си. Видеото бързо привлече вниманието на социалните медии, тъй като показваше как двойката се разхожда из оживения търговски център.

Вижда се, че съпругът носи голям, недвусмислен надпис: „Изневерявах на жена си две години“, докато съпругата му върви редом с него, бутайки детска количка. Сцената привлича вниманието на минувачите и бързо става популярна, като предизвиква поток от коментари и споделяния в интернет.

Съпругата изглеждаше видимо ядосана и насърчаваше другите посетители на търговския център да се подиграват на неверния ѝ съпруг. „Той е измамник. Измамник!“, крещяла тя, докато любопитни минувачи го гледали как се разхожда с необичайния знак на врата си. Знакът включвал и хаштаг #thespurnedbxtch.

Изневярата все още е престъпление в Ню Йорк

Жената разказала на посетителите, че съпругът ѝ имал афера в продължение на две години, докато тя била бременна с второто им дете. Бебето в детската количка сякаш било доказателство за това.

Видеоклипът се появи в неделя следобед в X. Въпреки това точният час, в който е записан видеоклипът, не е ясен. Вирусният видеоклип е събрал над 5 милиона гледания и стотици коментари. Няколко души изразиха подкрепата си към съпруга в секцията за коментари, като някои коментари гласяха: „Да позволиш на жена си да те злепостави по този начин е неприемливо.“

„Защо тя все още е с него?“, посочва друг. Потребител в X коментира: „С този брак е свършено.“.

Някои хора спекулираха, че цялата случка може да е инсценирана с цел публичност. В същото време други, вярвайки, че ситуацията е истинска, посъветваха двойката да не разкрива мръсното си бельо на публични места, пише Телеграф.

