Дженифър Лопес за раздялата си с Бен Афлек: Не мога да търся щастие в други хора

"Да бъда във връзка не ме определя като човек. Не мога да търся щастието в други хора. Трябва да намеря щастието в себе си." Така Дженифър Лопес за пръв път коментира раздялата си със своя съпруг Бен Афлек.

Певицата се откри пред комика Ники Глейзър за Interview Magazine, където Джей Ло призна, че „целият ѝ свят се взривил" след излизането на нейния музикален филм „This Is Me... Now: A Love Story", което е довело до това любовната й история с Бен да заеме централно място.

Въпреки че Дженифър не назовава Бен директно, тя намекна какво е предизвикало крах на брака ѝ. "Трябва да си завършен като личност, ако искаш да имаш нещо, което е завършено." Звездата споделя, че вярвала, че е постигнала хармония със себе си, но това лято разбрала точно обратното, пише dariknews.

Дженифър Лопес е в тежко състояние

„Трябваше да изляза от зоната си на комфорт и да бъда сама. Исках да докажа на себе си, че мога да постигна това, да бъда завършена", признава тя.

Джей Ло разказа още, че след раздялата е изпитвала микс от силни емоции - страх, тъга и отчаяние.

На този етап Лопес няма никакво намерение да търси друг мъж в живота и споделя, че е във фаза, в която иска да се фокусира изцяло върху себе си.

