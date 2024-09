Милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, по странен начин предложи да забремени певицата Тейлър Суифт в пост в социалниата мрежа X, само часове след като тя подкрепи Камала Харис за президент на САЩ.

Певицата пусна съобщение в Instagram след снощния дебат, като в края на публикацията се самоопредели като „бездетна дама с котка“.

Само два часа по-късно, бащата на дванадесет деца, Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, направи странно предложение на певицата. „Добре, Тейлър… печелиш… Ще ти дам дете и ще пазя котките ти с живота си“, написа той.

Тейлър Суифт подкрепя Камала Харис на президентските избори в САЩ

Светът чакаше месеци наред 34-годишната Суифт да обяви кого ще подкрепи на изборите, след като през 2020 г. публично призова да се гласува за Джо Байдън, а пред 2016 г. за Хилари Клинтън.

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life