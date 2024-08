Иман Халиф започва с бокса, за да се пази от ударите на местните момчета

Една от най-актуалните теми, свързани с Олимпиадата в Париж, безспорно е половата принадлежност на боксьорките Иман Халиф от Алжир и Лин Ю Тин от Тайван. Въпреки полемиките около техните личности, двете продължават да се борят за покоряване на олимпийския връх в бокса при жените.

Халиф вече се класира за финала в категория до 66 кг, а Тин до момента си е гарантирала най-малко бронзов медал.

Но коя е Иман Халиф и какво се крие зад успехите ѝ на ринга?

Алжирката е родена на 2 май 1999 г. Израства, играейки футбол в град Тиарет. Когато става посланик на УНИЦЕФ, споделя пред Агенцията на ООН за децата, че за да се научи да се пази от ударите на местните момчета, се налага да започне да се занимава с бокс на 16-годишна възраст.

Баща ѝ е против, но въпреки това тя решава да последва мечтата си.

Иман Халиф: Говорете си каквото искате, тук съм да се боксирам и да преследвам мечтата си!

Детството ѝ не е лесно. Баща ѝ работи като заварчик, а малката Иман продава скрап, както и приготвен от майка ѝ кускус, за да събере пари за билет за автобуса, с който пътувала 10 км до най-близката фитнес зала.

Халиф бързо привлича вниманието на Алжирската федерация по бокс. Професионалният ѝ път на ринга започва на Световното първенство за жени през 2018 г., където завършва 17-а, след като е елиминирана в първия кръг.

На 12 октомври 2018 г. тя се бие в балканския турнир за жени в зала “Георги Христов” в Ботевград. Побеждава Анусара Дусантия от Тайланд, но на следващия ден среща българката Аслахан Мехмедова и губи.

През 2022 година пък печели първо място на най-стария турнир в Европа - “Странджа”, провел се в столичната зала “София”. До титлата Халиф стига, след като побеждава италианката Мириам Томасоне, Фатия Бенмесшахел от Франция, Анета Ругиелска от Полша и Наталия Сичугова от Русия.

Проф. Алексей Савов, Национална генетична лаборатория: Възможно е един индивид да има XY хромозома и да е от женски пол

Мнозина може би не помнят, но тя представляваше Алжир още на Олимпийските игри в Токио, където на четвъртфиналите беше победена от бъдещета шампионка - ирландката Кели Харингтън. През 2022 г. Халиф спечели сребро на Световното за жени, след като загуби отново от ирландка - този път Ейми Бродхърст.

През 2023 г., часове преди да се боксира за златото на Световното първенство в Делхи, Халиф беше дисквалифицирана, тъй като не успя да изпълни критериите за допустимост на Международната боксова асоциация.

Предполага се, че биологичният пол на Иман е женски, но има хиперандрогенизъм. Той се отнася до завишените нива на мъжки хормони (андрогени) при жените. Те може да увеличат мускулната маса.

This is Imane Khalif as a child. pic.twitter.com/2GP8A7HlEa