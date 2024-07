Атлетите в Париж ще получат безплатни презервативи и лубриканти за престоя си, но леглата им ще бъдат „анти-секс“

Около 300 хиляди презерватива, лубриканти и интимни гелове ще бъдат раздадени на спортистите на започващите утре, 26 юли, Олимпийски игри в Париж.

За да се насладят на максимално безопасен секс, организаторите са решили да предоставят на всеки спортист по 21 презерватива за 17-дневния им престой във френската столица.

„Много е важно атлетите да се чувстват предразположени и щастливи. Искаме да създадем обстановка, където спортистите от всички полове ще могат да се забавляват и да си изкарат приятно“, обясни Лорен Мишо, директор на Олимпийското село в Париж.

На фона на тези „дарове“, леглата в Олимпийското село отново станаха повод за дискусия сред спортистите и феновете. Във френската столица продължават иновацията от Токио 2020 и също залагат на изцяло картонени легла за участниците на Олимпидата.

Колко струва най-скъпият билет за Олимпийските игри?

Някои спортисти изразиха притеснението си, че леглата нито ще бъдат удобни за спане, нито за интимни контакти, което стана причина да добият популярност като „анти-секс“ легла.

Организаторите обявиха, че картонените легла могат да издържат до 250 кг тежест. Също така те са лесни за сглобяване и моделиране според желанието на всеки, защото са създаени от три модула, които могат да се аранжират различно. Твърдостта на матрака също може да бъде регулирана според персонално предпочитание.

Theare housing Olympic athletes in tiny rooms with cardboard beds. Macron has allocated 12 billion euros for the Olympic games.

But all comfy beds & couches are still occupied by bedbugs, from where they defend their territory. So enjoy your stay, you are in Paris, after all! pic.twitter.com/ujemyRyFnp