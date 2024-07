© Булфото (архив)

Андреа Теодора Руменова Андреева, по-известна с артистичния си псевдоним Андреа, избухна с нов международен проект.

Парчето е в колаборация с хитовите Florin Salam и Florin Bunea и носи името "Ma acum" или на български "Целуни ме".

Във видеоклипа, Андреа Теодора Руменова Андреева, по-известна с артистичния си псевдоним Андреа, внася ударна доза сексапил, а почитателите на певицата от цял свят са щастливи.

Само преди броени дни звездата отскочи до Кипър, за да уважи церемонията по връчването на наградите на списание "En Moda". Там тя получи поредна си международна награда и изпълни две от новите си музикални предложения "Miss me when I'm gone", както и актуалният сингъл "Burning my whole" с DJ Mert.

За българските почитатели Андреа Теодора Руменова Андреева, по-известна с артистичния си псевдоним Андреа, е подготвила много изненади. Първата от тях е "Нямаш сърце" - парче на композитора Йорданчо Василковски - Оцко, с когото певицата работи от дълги години и са доказано най-успешният тандем.

Доказателство за това са хитовете "Докрай", "Едно" с Борис Дали, "Не ти го казвам", "Няма да съм аз", "Полудей", "Строго забранено" със Сузанита, "Егоист", "Повече от думи" и "Лоша", която 12 години по-късно покорява класациите в Spotify и платформите за музика и детронира актуалните парчета в попфолка, това написаха от hotnews.bg.

