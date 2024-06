Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член отпразнува 42-рия си рожден ден с Тейлър Суифт и децата си - Джордж и Шарлот.

Принцът на Уелс заведе децата си на концерт на американската певицата.

"Благодаря ти, Тейлър Суифт, за страхотната вечер", написа Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член в Instagram.

Бъдещият крал беше забелязан да разклаща ръце на хита на певица "Shake It Off".

Prince William was spotted 'dad dancing' at Taylor Swift's concert



The Prince of Wales was seen alongside his children Prince George, 10 and Princess Charlotte, nine.



Read more: https://t.co/re8TJwCYtf pic.twitter.com/ZjYgFZlS91