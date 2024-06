Бременна ли е Лейди Гага?

Папарашки снимки шокираха феновете на певицата Лейди Гага Стефани Джоан Анджелина Джерманота Лейди Гага (Lady Gaga) е американска певица, родена в Ню Йорк, в. Всички те се питат дали тя е бременна.

Съмненията за това тръгнаха след репетиционната вечеря за сватбата на сестра ѝ, на която бе придружена от приятеля си Майкъл Полански.

На кадрите се вижда Гага, облечена в черна рокля, която очертава наедрялото ѝ коремче.

38-годишната изпълнителка има връзка с технологичния изпълнителен директор от 4 години. Завъртяха се и слухове, че двамата са сгодени. В предишни интервюта е споделяла, че иска да има деца.

След множество публикации по темата, певицата реши да сложи край на слуховете.

"Не съм бременна", пише тя в социалните мрежи, намигвайки във видеоклип.

Not pregnant…



REGISTER TO VOTE or check if you’ve already registered EASILY at https://t.co/Q6AxgCTE1s pic.twitter.com/dWCaMgLbyg