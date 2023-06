Илон Мъск нападна Меган Фокс

Ръководителят на Tesla и SpaceX Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, иронично коментира скандала с Меган Фокс: политикът Роби Старбък обвини актрисата, че кара синовете си да носят женски дрехи, а тя отвърна, че Старбък „се е заел с грешната вещица“.

Милиардерът очевидно е имал предвид тази ситуация, когато туитна, че „търси вицепрезидент по магьосничество и пропаганда“. Един потребител коментира публикацията на Мъск, заявявайки, че Меган Фокс Цялото й име е Меган Денис Фокс. Родена е на 16-ти Май 1986г. в градчето Оук Ридж, щата Тенеси (САЩ) и е „лоша в пропагандата“. На това шефът на SpaceX отговори, че „никой не е съвършен“.

Looking to hire a VP of Witchcraft & Propaganda