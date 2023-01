Силвестър Сталоун предлагал на Памела Андерсън да му стане държанка

Актрисата и модел Памела Андерсън твърди, че Силвестър Сталоун някога ѝ е предложил дом и скъпа кола, за да му бъде нещо като държанка, но актьорът отрича думите ѝ.

В новия си документален филм по Netflix "Памела, любовна история", който излезе във вторник, 55-годишната актриса и модел разказва история от едно време, когато 76-годишният Роки ѝ е обещал апартамент и "Porsche", за да бъда негово "момиче номер 1". Андерсън казва, че тя е отклонила офертата, съобщава "People".

"Тогава се зачудих: "Това означава ли, че има номер 2?", коментира тя със смях в документалната лента. По думите ѝ Сталоун ѝ заявил: "Това е най-добрата оферта, която ще получиш, скъпа, сега си в Холивуд". Тя обаче не склонила, защото искала да бъде влюбена в човека, с когото да живее.

Говорител на Сталоун контрирал: "Изявлението на Памела Андерсън, приписвано на моя клиент, е невярно и изфабрикувано. Г-н Сталоун потвърждава, че никога не е правил и частица от подобно предложение", пише dir.bg.

