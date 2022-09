Децата на херцозите на Уиндзор започват учебната година в ново училище, след като семейството на Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член се премести извън Лондон, съобщи Асошиейтед прес.

От двореца разпространиха снимки от посещението на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи в училище Ламбрук край Уиндзор за събитие по посрещане на новите ученици преди началото на учебната година, допълва "Дарик".

Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член и съпругата му Кейт са избрали началното училище с 21 хектара двор, след като решиха да се преместят в Уиндзор, на около 50 километра от дома си - двореца Кенсингтън в Лондон. Училищните такси, които херцозите ще плащат годишно, са 50 000 британски лири.

Семейството вече обитава Аделейд котидж, историческа сграда край замъка Уиндзор, където кралица Елизабет Втора прекарва все повече време след началото на пандемията от COVID-19.

Британското кралско семейство има повод за празник

Кралицата е дала на Уилям и Кейт разрешение да наемат къщата с четири спални, построена за кралица Аделейд през 1831 г.

