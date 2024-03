Кои са най-красивите малки градчета в света?

Посещението на по-малките градове и селските райони в дадена страна е идеалният начин да излезете от утъпкания път на почивката си. Тези перфектни като пощенска картичка места са не само прекрасни за гледане, но също така предлагат шанс да изживеете различни емоции в страната, която посещавате, и в повечето случаи са лишени от тълпите, които ще намерите в големите градове, пише Time out, цитирани от БТВ.

Ротенбург об дер Таубер, Германия

Ротенбург об дер Таубер е градът в стил приказка, който сте виждали в социалните медии. Разположен в северна Бавария, този малък град е толкова красив. Симпатични дървени къщи с цветни кутии за цветя в прозорците, калдъръмени улици и топли, мигащи лампи. Има средновековна архитектура, традиционни ресторанти и дори замък за разглеждане. За още по-магическо изживяване посетете града по Коледа, когато е покрито със сняг и е домакин на коледен базар направо като от филм на Hallmark.

Уае Ребо, Индонезия

Ще са необходими малко приключения, за да стигнете до град Уае Ребо на остров Флорес в Индонезия, но пейзажите тук са повече от заслужаващи пътуването. Районът привлича посетители от далеч, за да видят традиционните конусовидни къщи Mbaru Niang, които се намират тук на върха на хълм, на фона на драматични планини и заобиколени от буйна джунгла. За да стигнете до Уае Ребо ще трябва да минете 3-часов преход, което означава, че тези, които направят пътуването, могат да останат за една нощ там, да се срещнат с местните селяни и да наблюдават звездите в един от най-отдалечените региони на Индонезия.

Гринделвалд, Швейцария

В Бернските Алпи в Швейцария се намира Гринделвалд, малко градче, със заснежени върхове и тучни ливади наоколо. Долината е осеяна с типични швейцарски дървени хижи, които са идеалната база през зимата, когато любителите на снежните спортове се стичат в най-големия ски курорт в региона. След като снегът се стопи, полетата цъфтят с диви цветя и има повече от 300 км пътеки за разходки и велосипедни маршрути, които се вият покрай гори, реки и пенливи езера. Ако не е достатъчно да видите планините отдолу, има и кабинкови лифтове до връх First и Jungfraujoch.

Гуатапе, Колумбия

Този град с цветовете на дъгата на няколко часа източно от Меделин, Колумбия, не може да бъде по-готов за камера. Стръмните калдъръмени улички тук са оградени от малки дървени къщи, украсени с безброй ярки цветове и красиви фрески. Изглежда тук всичко е боядисано, от стълби и балкони до стени и рамки на прозорци, което гарантира, че има възможност за снимки зад всеки ъгъл. Разходете се по улиците и се уверете, че сте готови да изкачите 659-те стъпала нагоре по извисяващата се скала на Гуатапе за панорамна гледка към околните езера и островчета.

Есперанс, Австралия

Западна Австралия никога не успява да си осигури място в който и да е списък, когато става въпрос за красота, а град Есперанс, който има население от едва 13 000 души, трябва да бъде начело на списъка на всеки, който посещава страната. Есперанс е осеян с меки като захар плажове и едни от най-сините води в света, които привличат сърфисти и плувци отвсякъде. В Lucky Bay ще споделите пясъка с популация от приятелски настроени кенгура, докато в националния парк Cap Le Grand игриви делфини и тюлени се плискат в плитчините, а китовете минават край брега.

