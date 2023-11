Излезли от експлоатация автобуси се превърнаха в луксозен хотел

Bus Collective е първият курортен хотел в Югоизточна Азия, който превръща излезлите от експлоатация обществени автобуси в луксозни хотелски стаи.

Проектът обнови 20 автобуса, които някога са били собственост на SBS Transit, оператор на обществен транспорт в Сингапур, като им даде нова цел в сектора на хотелиерството.

Курортният хотел официално отваря врати на 1 декември, а резервациите вече са налични на уебсайта му.

The Bus Collective се намира в Changi Village, Сингапур - заема 8600 квадратни метра земя. Имотът се намира в близост до местни забележителности като Changi Village Hawker Centre, Changi East Boardwalk и Changi Chapel & Museum.

Хотелът разполага със седем различни категории стаи, всяка с различни удобства. Цените на стаите за нощувка започват от 296 долара, а някои стаи дори разполагат с вана и голямо легло.

Сред различните типове стаи, стаята Pioneer North има парапети в тоалетната и душ зоната, изградени, за да отговорят на нуждите на по-възрастните гости, каза представител на курортния хотел пред CNBC. Като алтернатива стаята на Hamilton Place е проектирана да бъде достъпна за инвалидни колички, оборудвана с външна достъпна тоалетна и рампа, водеща до входа на стаята.

Наемът в германски град остава непроменен повече от 500 години

Всяка стая обхваща 45 квадратни метра и може да побере трима до четирима гости, показва уебсайтът на курорта. Въпреки че тези пенсионирани автобуси са изцяло обновени, някои характеристики като волан, шофьорска седалка и прозорци са запазени.

WTS Travel и партньорите искаха да покажат как туризмът, природата и опазването на околната среда могат да се обединят и да бъдат „катализатор за създаване на уникални и вълнуващи нови преживявания“, каза Микер Сиа, управляващ директор на WTS Travel пред CNBC, цитирани от БТВ.

Innovation at its best (revamping decommissioned buses to luxury hotels) kudos to the WTS Travel and Tours, in partnership with LHN Group for coming up with this masterpiece, it’s simply amazing. #Buscollective #innovation https://t.co/mEBMS89YZ8