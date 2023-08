Поднесоха на туристи гола мадама, залята с шоколад

Бюфет със сладкиши край басейна в хотел, на масата голо момиче, залято с шоколад, се излежава между лакомствата. Кадри от куриозната закуска обиколиха мрежите и предизвикаха мощно възмущение.

Млад мениджър от Милано се натъкна на невижданата гледка в Сардиния и сподели снимки в нета.

„Оставам безмълвен, като гледам тази сцена. След първия момент на ужас се питам: Така ли изобразяваме италианското гостоприемство. Какво означава това. Какво мисли управлението на хотела за това представяне на женското тяло? След като изразих разочарованието си, от хотела ми обясниха, че това е шоколадова статуя“, пита се пишман туристът.

Младежът се интересува още как хотелската верига, която популяризира семейните ценности и традиции, като излага тялото на своя служителка и я приравнява до нивото на посуда, за да зарадва палави клиенти, пише pochivka.blitz.

“На почивка съм с 14-годишната си дъщеря. Нейният коментар беше: „Тате, това е гадно, това не е страна, в която можеш да се реализираш“, коментира друг турист, натъкнал се на чудатата гледка.

След като в мрежите се надигна мощно неодобрение срещу хотелската верига, се наложи ръководството да се извини публично.

Nel buffet di un hotel in Sardegna in offerta agli ospiti una ragazza ricoperta di cioccolato: bufera social. La denuncia di un turista in vacanza a Golfo Aranci, poi le scuse pubbliche dell’hotel. https://t.co/kP09VJgjaW