Гигантските червени ботуши - хит в модата

Големите червени ботуши завладяха интернет пространството със странния си, изваден като от анимационен филм дизайн и големината си, а дори бяха забелязани и на Седмицата на модата в Ню Йорк.

Създадени от MSCHF – нюйоркски арт колектив, ботушите бяха разпродадени само за няколко минути след официалното си пускане на онлайн пазара на 16 февруари.

MSCHF, което се произнася mischief, загатва че вдъхновението за ботушите е дошло от анимационното филмче „Дора изследователката“, и по-точно приятеля на Дора Бутс.

Феновете на новия моден тренд обаче не мислят точно така. Те смятат, че ботушите поразително много наподобяват обувките на аниме героя Астробой, създаден от Осаму Тедзука през 1951 година.

Много известни личности и инфлуенсъри се припознаха в необичайните ботуши и започнаха да ги носят. Един чифт големи червени ботуши струва 350 долара.

А хаштагът #bigredboots завладя и „ТикТок“ и достигна завидните 27 милиона гледания.

Ботушите са с гумена обвивка от термополиуретан (TPU) и подметка от микропореста гума пяна, материал идентичен с този, от който са направени Crocs.

Излиза така, че ботушите не са само финансова инвестиция, но и отнемат време. Оказва се, че заради гумения материал, от който са изработени, свалянето на ботушите е трудно. Някои потребители споделят, че са им били нужни цели 20 минути, за да ги свалят, пише "24 часа".

Но за създателите им всичко това е заради изкуството. "Големите червени ботуши са реализация на особен вид карикатурна абстракция на обувка", казва съоснователят на MSCHF Даниел Грийнбърг в интервю за Highsnobiety.

