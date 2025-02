Учени изчислиха кои държави ще удари астероидът 2024 YR4, ако той в действителност се сблъска с планетата ни през 2032 г.

Астероидът 2024 YR4, който учените откриха в края на миналата година, е с потенциална опасност да се сблъска с планетата Земя през 2032 г. Астероидът с диаметър между 40 и 90 метра е класифициран като трета категория по Торинската скала, който го прави „потенциално опасен“ за планетата ни.

Според астронома Даниел Бамбергер съществуват три застрашени зони, които биха пострадали, ако астероидът 2024 YR4 удари Земята. Това са Южна Америка, Африка и южните части на Азия. И макар рискът от стълкновение да остава относително малък, опасността не бива да се пренебрегва – от първоначалните изчисления от 1,6% за сблъсък, процентите вече доближават 6%.

Предварителните прогнози сочат, че в случай на колизия върху територията на Южна Америка най-засегнати ще бъдат три държави от региона – Колумбия, Венецуела и Бразилия. В такъв случай биха последвали два сценария: ако астероидът връхлети амазонската джунгла, опустошението ще е сходно с падналия през 1908 г. в Сибир Тунгуски метеорит, който изпепелява над 2000 кв. км. гориста местност. При втория вариант, ако метеоритът падне в Карибско море или край бреговете на Бразилия – това би предизвикало мегацунами.

Европейската космическа агенция: Има 1,2% вероятност да ни удари астероид през 2032 г.

В зоната на опасност попадат и държави от субсахарска Африка като Нигерия, Демократична република Конго и Ангола. Там, по всяка вероятност, ударът ще се случи на сушата, генерирайки ударна вълна с катастрофални последици в радиус от стотици километри, където има гъсто населени градове като Лагос или Киншаса. Освен това траекторията на астероида включва също Индия и Мианмар – страни с висока гъстота на населението, където ефектите биха били не по-малко унищожителни.

Според учените най-голяма вероятност има в крайна сметка астероидът да падне в Атлантическия океан, което обаче съвсем не означава, че последствията ще бъдат по-малки. При такъв случай ще се образува мегацунами, със свръхогромни вълни, които биха засегнали крайбрежията на Южна Америка, Африка и Европа.

Държави като Бразилия, Сенегал, Португалия и Испания биха били потенциални жертви на такова цунами, отбелязва La Razon.

