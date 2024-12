Астероид падна в Сибир.

Огнената топка, навлязла в земната атмосфера, осветила диапазон с радиус 700 км.

Неговото съществуване бе разкрито от свръхмодерен софтуер на NASA и специални телескопи на американските ВВС.

Учени предупредиха човечеството за опасен астероид, който приближава Земята

A small asteroid, approximately 70 cm in diameter, impacted Earth's atmosphere over northern Siberia. The event occurred around 4:15 pm GMT on December 3, 2024, creating a spectacular fireball visible in the region. The asteroid, known temporarily as C0WEPC5, was detected just… pic.twitter.com/J5gp5dmibh