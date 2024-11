Комикът с непочтителен хумор Конан О'Брайън ще бъде водещ на церемонията за наградите „Оскар“

© Getty images

Комикът Конан О'Брайън, който обича да се шегува с политиците, ще бъде водещ на церемонията за наградите „Оскар“ през 2025 г. През кариерата си на телевизионен водещ и сценарист той има 31 номинации за наградите „Еми“, като е спечелил пет пъти.

Изпълнителните продуценти на церемонията Радж Капур и Кати Мълън изразиха ентусиазма си, като изтъкнаха доказаните качества на О'Брайън в телевизията на живо и уникалното му чувство за хумор. „Конан притежава всички качества на страхотен водещ на „Оскар"-ите - той е невероятно остроумен, харизматичен, забавен и се е доказал като майстор на телевизионните събития на живо“, увериха те.

О'Брайън има 20-годишен стаж като водещ на вечерни предавания, сред които Late Night With Conan O'Brien, The Tonight Show With Conan O'Brien и Conan. Преди да се издигне в телевизията, той гради кариера като сценарист за Saturday Night Live на Ен Би Си и "Семейство Симпсън" на Фокс. Напуска телевизията през 2021 г. и сега води подкаста Conan O'Brien Needs a Friend.

Шегите му по телевизията още се помнят: „Президентът Клинтън е подписал договор за 10 милиона долара, за да напише книга до 2003 г. Не е ли това невероятно? Да, и слушайте, не само това, президентът Буш е подписал договор за 10 милиона долара, за да прочете книга до 2003 г.", казва О'Брайън. Държавният глава е любима негова „жертва“: „Президентът Буш каза, че е подкрепил ограничено федерално финансиране за изследване на стволови клетки. Това е правилно, каза президентът, цитирам: изследванията, които могат да помогнат за лечение на мозъчни заболявания като Алцхаймер, Паркинсон или каквото и да е, което имам".

Оставил е и крилати фрази. „Пътят ви на 22 години не е задължително да бъде пътят ви на 32 или 42 години“, е казал О'Брайън, както и „Работете упорито, бъдете добри и ще се случат невероятни неща“.

Това ще е първото участие на Конан О'Брайън като водещ на церемонията за наградите „Оскар“ след две последователни години с Джими Кимъл в тази роля. Предизвикателството е още по-голямо, защото тазгодишната церемония спечели награда „Еми“ за изключителна вариететна програма (на живо).

О'Брайън има опит и като водещ на престижни церемонии. Той е бил водещ на наградите „Еми“ през 2002 г. и 2006 г., както и на филмовите награди на MTV през 2014 г.

Главният изпълнителен директор на Американската академията за кинематографично изкуство и наука Бил Креймър и президентът й Джанет Йънг разпространиха съвместно изявление, в което казват, че са „развълнувани и поласкани“ О'Брайън да бъде водещ на церемонията. „Той е идеалният човек, който може да ни помогне за нашия глобален празник на киното с брилянтния си хумор, любовта си към филмите и опита си в телевизионните предавания на живо“, обясниха те. „Неговата забележителна способност да се свързва с публиката ще обедини зрителите, за да направят това, което целят „Оскар"-ите - да отдадат почит на впечатляващите филми и филмови творци от тази година“.

Тазгодишната церемония на наградите „Оскар“ постигна най-висок брой зрители от четири години - 19,5 милиона души в САЩ. Големият победител беше драмата „Опенхаймер“, която получи седем отличия. Това компенсира спадналия интерес през пандемията, когато броят им едва надхвърли 10 милиона.

Водещите на церемонията за наградите „Оскар“ са били Джони Карсън, Били Кристъл, Дейвид Летърман, Упи Голдбърг, Крис Рок, Джон Стюарт, Хю Джакман и Нийл Патрик Харис.

Номинациите за наградите „Оскар“ ще бъдат обявени на 17 януари, а церемонията е насрочена за 2 март в Холивуд.

