Избягвайте контакт със „зомби змията“, ако я видите

Чували ли сте някога за змия, която се прави на мъртва, за да избегне опасност? Запознайте се с тази невероятна змия, която често е наричана „зомби змия“ заради изключителния си защитен механизъм. Когато тази змия усети смъртта, тя се преобръща по гръб, отваря устата си и изглежда безжизнена, само за да „оживее“ и да се измъкне, когато заплахата отмине. Но какво се случва, ако я докоснете?

Широконосата източна змия или “зомби змията”, която се среща в източната част на САЩ, е интересно същество, което се прави на мъртво, когато е застрашено. Тя надува главата си, съска шумно и дори се преструва, че хапе със затворена уста. Ако тази тактика не възпре хищника, змията се обръща по гръб, отваря устата си и оставя езика си да виси, имитирайки смърт.

Това поведение се нарича „танатоза“ или „симулиране на смърт“.

Изглежда като последна стъпка при защитата на змията, за да сплаши хищници. Като изглежда мъртва, змията се надява да убеди нападателя, че не представлява заплаха, което ѝ дава възможност да избяга, след като опасността отмине. Това поведение е подобно на това на опосума, който е особено известен с това, че се прави на мъртъв в случаи на заплаха за себе си и за други същества, пише "Телеграф".

Широконосата източна змия е безвредна за хората. Тя не е силно отровна и не представлява никаква заплаха за хората или домашните любимци. Въпреки това змията има сравнително слаба отрова, която прилага на жертвите си по време на нападения, но този токсин не засяга човека. Ухапването от “зомби змията” е много рядко. Дори и да се случи, симптомите обикновено са незначителни - например подуване около мястото на ухапване или зачервяване.

Ако срещнете змията, най-добре е да я оставите на мира и да ѝ дадете пространство. Въпреки безобидния ѝ характер, винаги е добре да избягвате да докосвате всяко диво животно, тъй като то може да се стресира или да се отбранява. Ако все пак неволно я докоснете, след което се преобърне настрани мъртва, тогава просто се отдалечете от нея и тя ще се оправи, допълва vesti.

