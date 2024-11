Китара на Ноел Галахър от Oasis бе продадена на търг за 226 800 британски лири

© Getty Images

Китара на музиканта Ноел Галахър от групата Oasis бе продадена на търг от аукционната къща „Пропстор“ за 226 800 британски лири, предаде АФП. През 1997 г. той казва, че това е най-добрата китара в света.

Музикалният инструмент е Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, като Ноел Галахър записва с него третия албум на Oasis - Be Here Now, през август 1997 г. Китарата е изработена специално за него в работилницата на „Гибсън“. „Това е най-добрата китара в света“, казва музикантът в интервю за списание „Спин“ през 1997 г.

През август братята Галахър - Лиъм и Ноел, обявиха, че групата им Oasis ще се събере за турне през лятото на 2025 г. Завръщането на групата от 90-те години на миналия век предизвика огромен ентусиазъм сред феновете им. Билетите за концертите бяха разграбени, а дебютният им албум Definitely Maybe, издаден преди тридесет години, отново оглави класациите през септември.

Музикалната група Oasis е създадена през 1991 г. Разпада се през 2009 г., когато водещият китарист и автор на песни Ноел Галахър обявява, че повече не може да работи със своя брат и фронтмен Лиъм.

