Пингвин преплува 4000 км, за да се озове изгубен насред австралийски плаж

Австралия със сигурност може да се похвали с изключително богата флора и фауна, но определено има някои животни, които би било немислимо да забележите на Зеления континент, още повече на някой от плажовете в страната.

Именно такъв е случаят с императорски пингвин, дошъл чак от Антарктида, и озовал се на пясъка на един от плажовете в западните части на Австралия. Плажуващите останали озадачени да видят птицата, която по думите им се размотавала безцелно по плажната ивица, явно разбирайки, че се е изгубила.

От Агенцията по биоразнообразие на Австралия потвърдиха, че пингвинът в действителност се е изгубил, но още по-тревожното било, че бил изнемощял от глад, след като пропътувал близо 4000 километри от обичайни си хабитат.

Според експерти е възможна и версията пингвинът да е попаднал на течение, което в крайна сметка да го е довело до бреговете на Австралия.

Птицата ще остане под грижите на експерт по рехабилитация на диви животни и се очаква процесът на възстановяване да отнеме няколко седмици.

