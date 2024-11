Ким Кардашиян се появи с бижу на принцеса Даяна

© Getty Images

Ким Кардашиян Кимбърли Ноуъл „Ким“ Кардашян (на английски: Kimberly Noel „Kim“ Kardashian) е американска риалити има странна и трайна склонност да носи нишови дрехи, носени от починали известни хора. Тя надхвърля колекционерите на търгове за дрехи и бижута, носени от Елизабет Тейлър, Майкъл Джексън и Елвис, и веднъж носеше роклята на Мерилин Монро „Честит рожден ден, г-н президент“ на Met Gala.

Последната ѝ дрънкулка e голям аметистов кръст, носен някога от Даяна - принцесата на Уелс, който Кардашиян придоби през 2022 г., но за първи път го сложи едва сега, събота вечер на LACMA Art+Film гала в Лос Анджелис.

След като сте видели вече кръста на Атала върху Ким, е доста трудно да си го представите върху покойната принцеса. Би било справедливо да се каже, че са го стилизирали малко по-различно.

Когато принцеса Даяна го носи на благотворителна гала в Лондон през 1987 г., тя я съчетава с черна и бордо рокля на Катрин Уокър с висок накрайник на врата в елизабетски стил.

Ким Кардашиян купи на търг бижу във формата на кръст, носено от покойната принцеса Даяна

Висулката от злато, сребро, аметист и диаманти висеше на дълъг низ от перли. Целият ефект беше много Катрин Арагонска среща Мадона.

Визията на Ким е противоположното на елизабетската рокля с висока яка. Деколтето се спуска до пъпа, перлената верижка е увита около врата в стил чокър, така че кръстът се вписва идеално в деколтето.

Колието, което има общо тегло на диаманта от 5,25 карата, е закупено от Garrard, бивш бижутер на короната, през 80-те години от издателя Naim Attallah. Той даваше огърлицата назаем на принцеса Даяна, която му беше приятелка.

„Малко хора биха могли да носят това бижу, но Даяна наистина можеше“, каза синът му Рамзи преди търга на огърлицата в Sotheby's през 2022 г.

„Винаги го слагахме на масата за коледния обяд, но никога не е бил носен от никой друг освен от Даяна и не е бил виждан публично, откакто тя почина.“, допълни той.

Смята се, че е създадено през 20-те години на миналия век от коронния бижутер Гарард и е едно от малкото бижута, носени от принцесата, които някога са били продавани на търг. Когато принцесата го носеше за първи път, той беше смятан за идеален пример за нейния понякога палав подход към модата.

Погледнато назад, това също е доказателство, че тя е била една крачка пред огромната кръстосана визия, обичана от поп звездите през 90-те. Заслужава да се отбележи и нейната трайна връзка с Гарард. Нейният емблематичен годежен пръстен със сапфир – сега носен от настоящата принцеса на Уелс – е творение на Garrard.

Тя носеше тиара на Garrard в деня на сватбата си (тиарата на Spencer е адаптирана от Garrard за семейството й през 20-те години на миналия век) и носеше огърлица от перли и диаманти, създадена от бижутера на един от последните й публични ангажименти, изпълнение на Лебедово езеро в Кралската опера през 1997 г.

Преди продажбата на кръста Кристиан Спофорт, ръководител на отдела за бижута в Sotheby's, каза, че бижутата, притежавани или носени от покойната принцеса, „много рядко излизат на пазара“.

"Особено вещ като кръста на Атала, който е толкова цветен, смел и отличителен. До известна степен този необичаен медальон е символ на нарастващата самоувереност на принцесата в избора й на шивашки дрехи и бижута в този конкретен момент от живота ѝ.“

Наддаването на търга през 2022 г. започна с ориентировъчна цена от £80 000; Кардашиян го купи за £163 800, пише Телеграф.

Риалити звездата има форма в тази област. Веднъж тя купи комплект гривни на Елизабет Тейлър за $64 900 (£50 230) на търг . Бижутерът Лорейн Шварц предложи просто да направи Кардашиян свой собствен чифт – тя имаше очи само за този на Тейлър.

„Тя обичаше тези гривни от дълго време“, каза Шварц. „Тя ги купи, защото са на Елизабет.“

След това имаше роклята на Мерилин Монро „Честит рожден ден, г-н президент“ на стойност 4,8 милиона долара, която Кардашиян носеше на Met Gala през 2022 г. на заем от Ripley's Believe It Or Not!. Тя загуби 16 lbs, за да носи роклята (която не е носена, откакто Монро я носеше и обикновено се съхранява в среда с контролирана температура) и след това беше критикувана от колекционер, който твърдеше, че е нанесла „трайни щети“ на роклята , като се позовава на закопчан плат и липсващи кристали.

Членовете на семейството са се възползвали от любовта на Кардашиян към находка втора ръка. Тя купи на брат си Роб комплект пръстени на Елвис на търг, докато дъщеря ѝ Норт веднъж получи федората, която Майкъл Джексън носеше в музикалния видеоклип на Smooth Criminal за Коледа.

Тя беше на шест и вероятно просто искаше Къщата на мечтите на Барби, но може би ще оцени бялата шапка, изцапана с грима на Джаксън, когато порасне. И ако някога поиска да се облече като една от съпругите на Хенри VIII за Хелоуин, винаги може да нахлуе в кутията с бижута на майка си и да завърти кръста на Атала.

