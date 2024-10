Жената на американския президент Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. в нюйоркския - Мелания, била галено комунистическо чедо, но въпреки това домът ѝ бил отарашен от югославското КТБ - УДБА.

Това става ясно от дългоочакваните мемоари на Първата дама на САЩ, които излязоха официално на 8 октомври и вече оглавяват класациите за продажби.

In Melania, the former (and perhaps future) First Lady surveys her life from a bizarre and unrealistic distance



Read the review https://t.co/zdgNVIQ9b4 pic.twitter.com/Cu6SNuXrXC