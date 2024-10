Северно сияние озари небето над няколко държави по света, пише БТА.

Причината за явлението е силна геомагнитна буря, като ден по-рано бяха регистрирани едни от най-силните слънчеви изригвания за тази година.

Слънчеви бури може да предизвикат северни сияния над САЩ

Красивите светлини изпъстриха небето над части от Североизточна Великобритания, Северна Германия, Канада и САЩ.

The Aurora Borealis made its glorious return to Northern California last night! (via @scenescapery/IG) pic.twitter.com/PlH4P7GajJ