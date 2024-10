Удря ни мощно слънчево изригване

Силна геомагнитна буря се насочва към Земята, като очакванията са тя да ни удари през уикенда - 5 и 6 октомври.



Явлението е толкова мощно, че се очаква отново да се види хипнотизиращо изображение на Северното сияние, но според НАСА това ще стане само в няколко американски щата.



G3 Watches 4-6 Oct due to G3 potential with CME arrivals. These CMEs have been analyzed and Earth-directed components are likely. The model run includes arrival of today's CME later on the 5 Oct UTC day with passage continuing into 6 Oct. Visit https://t.co/YLUbTRM02y for more. pic.twitter.com/ewqizV37kw