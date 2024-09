Кейт Мидълтън публикува изненадващо съобщение за рождения ден на Хари дни след емоционалното си видео

Принцесата на Уелс честити рождения ден на херцога на Съсекс чрез съобщение в социалните мрежи дни след нейното емоционално видео за лечението си от рак.

Уилям и Кейт споделиха публикация от кралското семейство в социалната мрежа „X“ и добавиха собствено съобщение, което гласеше: „Пожелавам честит 40-ти рожден ден на херцога на Съсекс“.

Някои ще разчетат публикацията като изненадващ ход предвид неразрешеното напрежение между братята Хари и Уилям, предаде БТВ.

Британският принц Хари става на 40 години

Публикация от профила на кралското семейство по-рано в неделя беше първото публично съобщение за рождения ден на Хари от 2021 г.

Хари, който живее в Калифорния, прекара рождения си ден в неделя с херцогинята на Съсекс Меган Маркъл и техните деца принц Арчи и принцеса Лилибет.

Кейт Мидълтън Кейт Мидълтън е родена на 9 януари 1982 г. в Рединг, графство Бъркшър, Англия. Тя е най-голямата от, принцесата на Уелс, каза, че е приключила химиотерапията си за лечението на рак и постепенно ще се върне към обществения живот през следващите месеци.

„Последните девет месеца бяха невероятно трудни за нас като семейство. Ракът е нещо сложно, страшно и непредвидимо за всички, особено за най-близките ви“, обясни тя в емоционално видео.

