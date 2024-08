Откриха 100-годишен вестник, разказващ за трагедията на Титаник

Вестник, който е публикуван в дните след потъването на презокеанския кораб "Титаник", беше открит в гардероб в малко английско градче, пише Би Би Си.

Изданието е на "Дейли Мирър" от 20 април 1912 г. На първа страница има снимка на две жени – едната държи дете – които чакат да видят списъка с оцелелите от корабокрушението. Вестникът е на 112 години, но е изключително запазен.

Sometimes it's all about the social history - An old 1912 @Dailymirror_SL newspaper found in a wardrobe a century later tells of the #Southampton families anxiously waiting to learn if their loves ones had survived the #Titanic tragedyhttps://t.co/ba4uV2It9N@HansonsAuctions pic.twitter.com/dOOMLvoI3L