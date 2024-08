НАСА засне Северното сияние

НАСА засне от Космоса Северното сияние.

Спиращото дъха явление е още по-невероятно, когато се наблюдава извън границите на нашата планета.

Видеото е заснето от инженера на МКС Матю Доминик, пише Нова. Той е успял да улови момента, в който Луната залязва на фона на ярки червени и зелени светлини.

Явлението, известно и като Аврора Бореалис, е резултат от сблъсъка между заредени частици от слънчевия вятър с магнитното поле на Земята, което е най-силно в полярните области.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd