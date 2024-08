Камера засне Банкси в Лондон

Мъж с маска на лицето, оранжеви дрехи и оранжева строителна каска на главата, за когото се смята, че е Банкси, беше заснет близо до страничната част на сграда, върху чиято фасада малко по-късно се появи новото произведение на изкуството.

Бус с подвижна стълба, който се използва за бране на череши или за строително-ремонтни дейности е бил паркиран близо до сграда в западен район на Лондон около 17 часа в понеделник привечер. Заедно с мъжа, за когото се предполага, че е Банкси, има и друг мъж.

Неговото ново произведение на изкуството жителите на квартала забелязаха няколко часа по-късно. Високо горе на бялата стена Банкси е нарисувал планинска коза, която е застанала върху колона, докато скалите падат под нея.

Нова творба на Банкси предизвика фурор в Лондон

Шефовете на Boss&Co, сградата, където е изрисувана козата, казаха, че са забелязали новото произведение на изкуството, когато са отишли на работа в понеделник сутринта.

„Забелязахме рисунката и предположихме, че трябва да е Банкси. Ето защо решихме да проверим записите от нашите охранителни камери. Така видяхме двамата мъже. На кадрите се вижда как те избутват охранителната ни камера нагоре, така че да не се вижда какво правят на стената. Това се случва около 5 часа сутринта. по записите изчислихме, че двамата мъже са останали там около половин час“, разказва служител на компанията, предаде БТВ.

Шефовете на Boss&Co твърдят, че не искат публичност, но въпреки това няма да премахнат рисунката и ще защитят произведението на изкуството. Вече се появиха изчисления, че планинската коза струва около 10 000 британски лири.

Банкси публикува рисунката на официалната си страница в Инстаграм почти веднага след нейното създаване.

Младата учителка по рисуване Амбър Дофман е една от десетките посетители, които са видели публикацията в Инстаграм и са отишли лично да видят творбата на мистериозния уличен художник.

Тя разказва пред британското издание „Метро“, че веднага е разпознала местоположението и почти небегом е отишла да види планинската коза.

„Качих се в колата си 40 секунди след като Банкси публикува новата си творба в социалната мрежа. Бях там 15 минути по-късно. Боята беше все още мокра“, разказва тя.

Banksy caught on CCTV just hours before new artwork appears in London https://t.co/xlAJ0C9flL