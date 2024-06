102 годишна жена, оцеляла от Холокоста, е на корицата на "Вог"

Маргот Фридландер, която е на 102 години и е оцеляла от Холокоста, ще бъде на корицата на специален двоен брой на германското издание на "Вог", посветен на любовта, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, позовавайки се на списанието, предава БТА.

За корицата на броя за юли и август Фридландер позира, облечена в червено палто.

One of the most beautiful covers made by @vogue @VOGUE_Germany : Margot Friedlander, Holocaust survivor, 102 years old. https://t.co/MkmIAGISt2