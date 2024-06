Изолирано племе получи интернет, пристрасти се към порно

Изолирано амазонско племе научи за някои от недостатъците на използването на интернет.

Според ООН има над 476 милиона коренни жители, живеещи в 90 страни по света. Мнозина живеят изолиран живот далеч от останалия свят, но едно племе е все по-свързано с обществото, след като получи достъп до интернет.

През септември миналата година хората от Марубо, чиито колиби са разпръснати на стотици мили дълбоко в тропическите гори на Амазонка, получиха достъп до рутери на интернет доставчика Starlink, основан от Илон Мъск. И наличието на достъп до интернет определено е положително за племето, особено в извънредни ситуации. Например, в случай на ухапване от отровна змия, те вече могат бързо да потърсят помощ.

Заснеха изолирано племе в Бразилия (видео)

Племето вече използва интернет от месеци. Членовете му твърдят, че това е довело до спасяване на животи, предаде БТВ.

Използването на интернет за хората от Марубо обаче има своите недостатъци. Много от старейшините изразяват загриженост относно младите членове на племето, които имат достъп до неща като порнография.

Алфредо Марубо, лидер на асоциация на селата Марубо, коментира пред The New York Times, че младите хора споделят видеоклипове за пълнолетни в групови чатове, което се разминава с по-сдържаните и консервативни традиции на племето. Притесняваме се, че младите ще искат да пробват, казва той. Според него вече се наблюдавало по-агресивно сексуално поведение от млади мъже.

Той също така изрази загриженост, че хората разговарят със семействата си все по-малко за сметка на прекарването на време на телефоните си.

Remote Amazon tribe connects to Elon Musk’s Starlink internet, become hooked on porn, social media https://t.co/rI1S4Gagn4 pic.twitter.com/yulI2p7fBo