Продават личната Библия на Елвис Пресли

Лични вещи на Елвис Пресли се продават на търг в Ню Йорк. Сред редките находки е личната Библия на Краля на рокендрола, която има релефен златен надпис с името му.

Библията е била сред най-ценните предмети за Елвис, казват от аукционната къща. Тя е била на нощното му шкафче в нощта на 16 август 1977 г., когато е починал.

Очаква се цената ѝ да стигне до 250 хиляди долара. Изложени са още негова военна униформа, пърстени и часовени, предава бТВ.

На търга се предлагат и рокли на певиците Тейлър Суифт и Ейми Уайнхаус.

Elvis Presley’s personal Holy Bible is one of many rare items from the King of Rock and Roll that are up for sale at the forthcoming ‘Hilton Estate & Elvis Presley Artifacts’ auction pic.twitter.com/Mziqm2CDMm