Част от комета озари небето над Испания и Португалия

Ярък фрагмент от комета озари небето над части от Испания и Португалия късно в събота, заявиха експерти от Европейската космическа агенция.

Метеоритът е наблюдават в небето на западния испански град Касерес, който е близо до португалската граница. От космическата агенция споделиха кадри в социалните мрежи от красивото явление.

Първоначално съобщиха, че става въпрос за метеорит, но по-късно от агенцията поправиха информация. Според тях това е малко парче от комета. Изчислява се, че е прелетял над Испания и Португалия със скорост от 45 км в секунда преди да изгори над Атлантическия океан.

„Вероятността да бъдат намерени метеорити е много ниска“, заявиха от агенцията, предава бТВ.

И в двете държави видеоклипове, заснети в няколко града, станаха изключително популярни в социалните мрежи, показвайки как обектът пресича нощното небе с висока скорост и го осветява в ярки тонове на синьо и зелено.

Испанската астрономическа обсерватория „Калар Алто“ също каза, че предварителен анализ от Института по астрофизика на Андалусия разкрива, че обектът има „кометен произход“.

По време на концерт в португалския град Барселуш обектът беше заснет да преминава по небето, докато певицата изпълнява песен. Друго видео показва небето на Порто, вторият по големина град в Португалия, което светва за няколко секунди.

Мнозина се свързаха със службите за спешна помощ, за да съобщят какво се е случило. Говорител на испанската служба за спешна помощ в Мадрид каза за агенция Europa Press, че е получил няколко обаждания.

„Изглеждаше почти като дневна светлина. Всички погледнахме нагоре и го видяхме! Беше невероятно!“, разказват жителите на Лисабон.

This girl captured the COOLEST video of the meteor that fell in Portugal pic.twitter.com/NrunWrVGcS