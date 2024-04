Списание TIME включи Джени Ермосо сред най-влиятелните личности в света за 2024 г.

Списание TIME включи испанската футболистка Дженифър Ермосо в ежегодния си списък на 100-те най-влиятелните личности в света за настоящата година.

Бившата футболистка на националния отбор на САЩ Мана Шим, която в момента оглавява комисията срещу дискриминация във футболната федерация на Съединените щати, използва повода, за да поздрави Ермосо за попадането ѝ в престижната класация, изтъквайки куража, който е демонстрирала покрай случая със скандалната целувка на бившия президент на испанската футболна централа Луис Рубиалес.

Джени Ермосо след скандалната целувка: Не заслужавах да преживея всичко това

Няма никакво съмнение, че това, което стори Луис Рубиалес на Джени Ермосо при награждаването след финала на Световното футболно първенство за жени, беше неуместно. Когато Рубиалес, президент на Испанската федерация по футбол и реално шеф на Ермосо, я сграбчи за лицето и я целуна, милиони от нас, които бяха пред екрана, не го одобриха, написа Шим по адрес на испанката.

През декември британският вестник Гардиън пък избра Ермосо за най-добрата футболистка за 2023-а година, а друго световно издание – Файненшъл Таймс, я постави сред най-влиятелните дами в света за 2023-а година, припомнят испанските медии.

JENNI HERMOSO, one of TIME 100 most influential people of 2024 by Mana Shim pic.twitter.com/ZZ1eP68ZYN