Продадоха на търг скица на Микеланджело за 200 000 долара

Аукционна къща „Кристис“ продаде скица от ренесансовия майстор Микеланджело, предаде АФП. Цената, за която е закупена, е 201 600 щатски долара. Това е 33 пъти повече от прогнозната ѝ стойност, която първоначално се очакваше да бъде между 6000 и 8000 щатски долара.

Малката творба представлява нарисуван квадрат върху пожълтял лист хартия и изобразява блок от мрамор с изписана върху него думата „simile“ или „similar“ на английски език. Смята се, че е създадена, докато Микеланджело изографисва в Сикстинската капела във Ватикана, каза през януари специалист от аукционната къща „Кристис“ пред АФП.

Рисунката е намерена на гърба на рамка, заедно с писмо от Козимо Буонароти, потомък на Микеланджело.

В кореспонденцията от 1836 г. той предлага творба на своя „прочут прародител “ на сър Джон Боуринг, бъдещ губернатор на Хонконг.

Скица, приписвана на Микеланджело, ще бъде предложена на търг в Ню Йорк

Въпреки че скицата не е подписана от Микеланджело, от ау,кционната къща съобщиха, че тяхно проучване потвърждава, че великият италиански художник е автор на малката рисунка.

Former owners of Michelangelo’s villa want to sell a sketch once on a kitchen wall. But scholars are divided over whether Michelangelo actually drew it. https://t.co/GEz7xHKfQH