Щраус се разходи по улиците на южнокорейски град

Щраус, избягал от зоопарка в южнокорейския град Съннам, бе заловен. В продължение на час птицата успешно е избягвала автомобилите в интензивния трафик, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Свидетели публикуваха в социалните мрежи снимки и видео на мъжкия щраус на име Тадори, след като избяга от зоопарка Bug City, на които се вижда как преминава покрай и през автомобилния трафик много бързо, каза местен полицай.

An ostrich was on the run this morning in the streets of Seongnam City, South Korea, after escaping from a nearby ecological experience centre.pic.twitter.com/HiKKhVmb9d