Продават легендарния дом на Мерилин Монро и Артър Милър

Имението на бившите съпрузи Мерилин Монро и Артър Милър е обявено за продажба.

Според вестник "Ню Йорк Поуст" цената на старинната мелничарска къща в нюйоркския квартал "Хемптън" е 12,5 млн. долара.

За последен път имението е продадено през 2016 г., когато е оценено на 8,5 млн. долара. От някогашната работеща вятърна мелница е останала само фасада с платна. Вътре обаче има спалня и дневна с осмоъгълна форма.

В облицования с кедър горен етаж все още се намират машините на мелницата. Тя е превърната в жилище в средата на миналия век от предишния собственик Самуел Рубин, основател на известна марка парфюми. Много от мелниците в Хамптън са били преустроени по този начин.

For $11.5M, own Amagansett’s legendary Windmill house that Marilyn Monroe once rented https://t.co/bUTZGQBnyS pic.twitter.com/r4K8p38QK0