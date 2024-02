Панда заспа в очарователна поза на клон

Панда беше заснета да се катери на клон, след което да заспи в очарователна поза.

Кадрите са от Китайския център за опазване и изследване на гигантските панди в югозападната провинция Съчуан, предава БНТ.

Симпатичната женска панда е родена в центъра през 2011 година и се казва Юн Дуо.

Having a good sleep is also part of its duty! #panda #WednesdayMotivation pic.twitter.com/GIdhJLaDV6