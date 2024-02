Лисица открадна телефона на горски спасител

Лисица успя да избяга с телефон, принадлежащ на работник от Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните по време на спасителна операция в Багшот, Англия, предава Нова.

Видеото беше публикувано в социалните мрежи и за часове стана хит.

Спасителят е извикан на мястото, за да помогне на ранена лисица. Той е поставил телефона си, за да запише действието, но друга лисица го грабва и бяга с него в близките храсти.

Според властите раненото животно е спасено и е получило необходимото лечение.

This crafty fox swiped an animal rescue officer's phone after he put it down to shoot some video. Luckily, the officer got his phone back! pic.twitter.com/sgsY9hpkzL