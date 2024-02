Номинираха Илон Мъск за Нобелова награда за мир

Американският предприемач и собственик на „Тесла“ и „СпейсЕкс“ Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, е номиниран за Нобелова награда за мир, съобщиха световните агенции.

Той е номиниран като „непоколебим защитник на свободата на изразяване в свят, който става все по-поляризиран“, съобщи депутатът от норвежкия парламент Мариус Нилсен от Партията на прогреса.

Нилсен коментира, че собственикът на социалната мрежа Х/Туитър винаги е бил „непоколебим защитник на диалога и на свободата на изразяване, предоставяйки възможност и за други гледни точки в социалната си мрежа“, въпреки че някои го критикуват, че Х неведнъж е заглушавал гласа на инакомислещите.

"Абсолютният защитник на свободата на словото" Мъск банва журналисти, които го критикуват

Депутатът изтъкна и работата, която магнатът върши със Starlink – проект, посветен на създаването на съзвездие от сателити, с цел предоставяне на интернет услуга във всяка точка на света на ниски цени. Нилсен твърди, че тази сателитна мрежа е била „ключова“ по време на войната в Украйна, позволявайки комуникация и координация на украинските войски, които „продължават да се съпротивляват на руските атаки“.

Множеството технологични компании, които Мъск е основал, притежава или управлява, насочени към подобряване на обществата, увеличаване на знанията както за Земята, така и за Космоса, както и позволяване на глобална комуникация и свързаност, помогнаха да направим света по-свързано и безопасно място, обобщи Нилсен.

