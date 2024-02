Призраци и НЛО оставят отпечатък върху ретината

© Pixabay

Искате ли да видите другата страна на реалността? Може, ако направите снимка на зеницата. Така кадърът може да улови нещо, което не ни е позволено да видим с просто око - паралелна реалност. Иначе казано, НЛО, призраци и други подобни, които са минали покрай вас, но не сте ги фиксирали. Или пък сте, но само като усещане.

Както знаете, всяко изображение, което попада в зрителното поле на човек, остава известно време като отпечатък върху ретината. Следователно, като направите снимка на окото, можете да осъзнаете какво току-що сте видели. На учените неведнъж им е хрумвало, че на такива снимки могат да се появят и човешки мисли. В крайна сметка, когато мислим за нещо, често много ясно си представяме определени образи. Ами ако тези видения също са „отпечатани“ върху ретината?

През 1910 г. японският професор Томокичи Фукараи провежда серия от тестове с женския медиум Укуко Нагаю. Той записва на фотолента виденията, които се появяват пред Укуко в резултат на изключителна умствена концентрация върху някакъв обект - например върху изображения на йероглифи или прости рисунки. Освен това снимките са направени без помощта на устройство, носителят трябва да действа върху фотографската плака. Опитът се оказва успешен, пише Телеграф.

В Русия психиатърът Генадий Крохалев от Перм се сблъсква с подобно явление. Докато изследвал болестта на пациент, страдащ от халюцинации, той веднъж снимал очите му. Картината разкрила кръгло светло петно на тъмен фон. А пациентът се оплаквал, че постоянно вижда луната над главата си в нощното небе. Американският психолог Джулиус Айксенбуд също излага хипотезата, че фотографският филм е способен да улавя мисловни образи. Но той не успява да провери теорията си на практика, докато случайно не среща Тед Сериос, рецепционист в хотел в Чикаго.

Поредицата от снимки на очите на Сериос се оказва уникална. Вярно е, че някои кадри са преекспонирани, други не показват нищо, но на трети се появяват размазани изображения на обекти и хора, които изобщо не са близо до Тед в този момент. Често те заемат само част от рамката и са наклонени или обърнати с главата надолу. Ученият е щастлив, че е открил доказателство за способността да записва изображения, появяващи се върху ретината. Но се оказа, че не е съвсем прав.

Факт е, че странни кадри са заснети и в случаите, когато обективът на камерата не е успял да улови зеницата на Сериос на фокус или когато той е бил механично защитен от светкавицата с длан. Нещо повече, снимките са получени дори ако Тед погледне запечатаните пликове, преди да ги отвори. Ако там има пощенска картичка, тогава това, което е изобразено на нея, се появява смътно на филма. По този начин е възможно да се заснеме водна кула в Чикаго - нейната снимка е поставена преди експеримента в дебел запечатан плик, но въпреки това субектът възприема мисловен образ на кулата. По същия начин Тед Сериос „вижда“ катедралата „Санта Марино ди Лорето“, Траяновата колона в Рим и други архитектурни обекти, разположени там, където участникът в експеримента никога не е бил. Вярно е, че много обекти са показани от малко по-различна перспектива, отколкото на пощенските картички, или някои детайли се различават от оригинала. На снимката на хангара на въздушната дивизия на Кралската канадска полиция в плика се вижда надписът „Канадски“. Менталната снимка го възпроизвежда като Canadain, тоест двете букви са разменени.

Веднъж Тед бил помолен да „снима“ с очите си изображение на магазин за подаръци в Колорадо под знака на Old Wells Fargo Express Office. Представете си изненадата на експериментаторите, когато на снимката се появяват думите The Old Gold Store - така се казвал магазинът преди много години.

Оказва се, че субектът е успял да „улови” образ от миналото?! Най-вероятно феноменът на Тед е свързан с неговия естествен парапсихологичен дар. Как иначе можем да обясним, че той дори е чел скрити изображения? Но вероятно обикновените хора при определени обстоятелства също могат да „снимат“ мислите си.

Уфолози от Владивосток случайно правят необичайна снимка по време на експедиция. Един от изследователите не знаел как да плува и се страхувал да пресече малка рекичка, пресекла пътя им. Докато вървял по дънера, го снимали. Проявеният филм показва голямо тъмно петно в краката на мъжа, наподобяващо очертанията на мече. В действителност обаче уфолозите не били наблюдавали нищо подобно по това време. Снимката е подложена на обстоен компютърен анализ и е установено, че е автентична. Петното не било технически дефект. Така експертите стигат до заключението, че върху снимката е изобразено... силно чувство на страх, породило се у човека заради дънера. Страхът на информационно-енергийно ниво се материализира в съсирек, който се появява на филма като петно.

Експериментите на Лучано Боконе и Джеймс Констабъл, които успяват да запишат на свръхчувствителен филм странни същества, които те нарекоха critters - „същества”, стават много известни в света на парапсихологията. Не по-малко интересни са изображенията, направени в райони с радиоактивни и магнитни аномалии, или на места, където животните се държат неспокойно. Такива снимки показват същества, напомнящи митични чудовища. Някои от тях имат крила, а чудовищата приличат на праисторически птеродактили. А има и безформени, полупрозрачни. Те очевидно се движат много бързо във въздуха и в определена посока. Такива снимки са направени в различни райони на САЩ. Учените също така успяват да заснемат пожари в планините с помощта на инфрачервено лъчение. На снимката се виждат гигантски гъбовидни предмети, висящи над мястото на пожара. В същото време други, малки по размер, се плъзгат над земята на височина около един метър. Хората, разбира се, не са видели нищо подобно. Такива парадокси има и при земетресения.

Как видео- и фотокамерите успяват да покажат други измерения? Природата на явлението все още не е проучена. И най-вероятно обяснението не е само в областта на физиката, но и в сферата на окултните науки.

