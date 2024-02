Останки от старинен платноход бяха изхвърлени на брега на Нюфаундленд

Останки на старинен ветроходен кораб бяха изхвърлени на брега на нос Рей в югозападната част на канадския остров Нюфаундленд, където бяха открити от местни жители, съобщи канадската телевизия Си Би Си, цитирани от БТА.

Нийл Бърджис, президент на Дружеството на Нюфаундленд и Лабрадор за опазване на корабокруширали морски съдове, каза, че корабът вероятно е построен през 19-и век. Това се доказва от медните части, свързващи дъските на корпуса, и дървените опорни щифтове, характерни за епохата.

Размерът на донесената на острова част от скелета - 24 метра, предполага, че ветроходът е бил много по-голям от средностатистическа шхуна, отбеляза експертът.

A shipwreck has appeared on the coast of Cape Ray, Newfoundland.



The wreck, thought to be from the 19th century, was discovered by a local resident who was bird hunting in the area.



