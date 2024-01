Новата Мис САЩ – на 22 г. и пилот на изтребител

В неделя на бляскава церемония в „Уолт Дисни тийтър“ в Орландо (Флорида) бе коронована новата Мис САЩ. В оспорвана надпревара с 51 претендентки, голямата победителка се казва Медисън Марш, на 22 г., и част от Военновъздушните сили на страната.

Победата на Марш, представляваща щата Колорадо, може да се определи като историческа, тъй като за първи път конкурсът се печели от действаща представителка на ВВС на САЩ.

Нейна подгласничка стана афроамериканката Ели Брю, също на 22 г., от щата Тексас.

През 2019 г. Марш започва обучението си по астрономия и астрофизика в Академията на ВСС. След дипломирането си през 2023 г. Марш влиза в Harvard Kennedy School в Кембридж, щата Масачузетс, където записва магистратура по „Публични политики“.

