В Куала Лумпур построиха втората най-висока сграда в света

Инженерно-строителната компания „Самсунг Си енд Ти“ (Samsung C&T Corp.) обяви днес, че е завършила изграждането на втората по височина сграда в света - 118-етажен небостъргач в Куала Лумпур, Малайзия, съобщи Йонхап.

Високият 679 метра небостъргач „Мердека 118“ (Merdeka 118) бе официално открит вчера в централната част на малайзийската столица, посочи в изявление „Самсунг Си енд Ти“, най-големият конгломерат в Южна Корея.

Кралят на Малайзия султан Абдула Шах заяви по време на церемонията по откриването, че „малайзийците трябва да се чувстват горди, защото „Мердека 118“ е доказателство за непрекъснатия успех на Малайзия“.

Сградата е втора по височина в света след „Бурж Халифа“ в Дубай, която се извисява на 828 метра. Тя също бе изградена от „Самсунг Си енд Ти“ през 2009 г.

С обща площ от около 673 900 квадратни метра „Мердека 118" е многофункционална сграда, в която се помещават офиси, хотел от висок клас и търговски център. Използваните в изграждането на небостъргача стоманени пръти имат обща дължина около 40 000 километра – приблизително колкото е и дължината на екватора на Земята.

През 1998 г. „Самсунг Си енд Ти“ издигна високите 452 метра кули-близнаци „Петронас“ в Куала Лумпур, които тогава баха най-високите сгради в страната, припомня БТА.

DID YOU KNOW: The exterior lift at #Merdeka118 tower has a full-height glass panel! You'll get to see #kualalumpur's spectacular skyline as you reach Level 118 in 65 seconds! #aplaceofcelebration #malaysia pic.twitter.com/7ou0tQTAnk