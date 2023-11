Продадоха шапката на Наполеон за рекордните 2 милиона евро

Шапка на френския император Наполеон Бонапарт бе продадена днес за близо 2 милиона евро на търг във Фонтенбло, южно от Париж, предаде Франс прес.

Цената от 1,932 милиона евро надмина значително очакванията на аукционната къща "Озена".

Оттам коментираха пред АФП, че търгът е привлякъл "колекционери от цял свят" и е предизвикал силни емоции.

Продажната цена счупи рекорда за шапка на Наполеон Бонапарт, който датираше от 2014 г. Тогава друга шапка на френския император бе придобита за 1,884 милиона евро, отбелязва АФП, цитирано от БТА.

A hat worn by Napoleon when he ruled 19th century France has been sold at auction for €1.9 million



